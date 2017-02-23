SDSM lideri Zoran Zaev’in rüşvet suçlamasıyla bugün yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde görülecek davanın yeni duruşmasının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

23 Ocak’taki son duruşmada Zaev’in avukatı, savcı Vladimir Miloşevski’nin davadan alınmasını istemişti. Buna gerekçe olarak ise Özel Yetkili Savcılığın Miloşevski hakkında yürüttüğü soruşturma gösterilmişti. Ancak savcının davadan alınması hakkında herhangi bir karar çıkmadı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayından itibaren başlayan duruşmalar birçok kez ertelenmişti.

Zaev, hazırlanan iddianameye göre Ustrumca Belediye başkanı olarak devlet arsasının özelleştirilmesi ve inşaat izni verilmesi için bir işadamından 163 bin 924 avro rüşvet istedi.

İddianamede, Zaev’in devlet arsasının metrekare başına iki avrodan işadamına vermek istediği, söz konusu miktarının yarısının Zaev’e diğer yarısının ise şehirdeki kilise inşaatına ayırdığı yer alıyor.