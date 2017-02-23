



Bugün Üsküp Ceza Mahkemesinde yapılması öngörülen "Rüşvet" duruşmasına sanık Sosyal Demokratlar Birliği Lideri Zoran Zaev katılmadı. Aynı zamanda Ustrumca Belediye Başkanlığını yürüten Zaev'in Güneydoğu Avrupa'nın en iyi belediye Başkanı ödülünü almak üzere Saraybosna'ya gittiği öğrenildi.

SDSM Lideri Zaev, Ustrumcalı işadamından rüşvet istemek ve almakla suçlanıyor.

Zaev'in avukatları olayı yürüten Savcı Zlatko Bikovski'nin olayı siyasi hesaplaşmaya dönüştürdüğü gerekçesiyle değiştirilmesini istiyor.



Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Avukat Yakim Naumov, savcının değiştirilmesine yönelik kararın çıkmadığını ifade etti.

Mahkemenin kararıyla "Rüşvet" davası 3 Nisan tarihine ertelendi.