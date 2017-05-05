Savunma Bakanı Zoran Yolevski, dünkü görümeleri kapsamında Priştine’de mukim Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Ruşen Abidinoğlu’nu kabul etti.

Konuyla ilgili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yolevski’nin Makedonya ordusunun yenilenmesinde sürekli desteğini esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür ettiği kaydedildi.

Bakan Yolevski, Afganistan’daki “Kararlı Destek” misyonunda Makedonyalı subayların Türk birlikleriyle birlikte yer almalarının hem Makedonya ordusu hem de ülke için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. İkili, Makedonya ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğin üst seviyede olduğu ve bundan sonra da gelişeceğine inandıklarını belirtti.

Fransa Büyükelçisi Christian Thimonier ve Askeri Ataşe Albay Jean-Marc Lavallée’yi kabul etti.