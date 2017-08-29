Makedonya Meclisi tarafından Makedonya Cumhuriyeti başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla birlikte gözler Savcılar Konseyine çevrildi. Savcılar Konseyi, bugün düzenleyeceği toplantıda Zvrlevski’nin yerine Başsavcı Vekili görevine yeni isim atayacak.
Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Savcılar Konseyi Başkanı Petar Anevski, vekil görevine mevcut Savcılardan birinin getirileceğini belirtmişti.
Marko Zvrlevski 17 Ağustos tarihinde Makedonya Meclisinde gerçekleşen oturumda görevden alınmıştı. Hükümetin önerisi üzerine yeni Başsavcı atamasının yapılması konusunda işlem başlatıldı. 4 Eylülde ise Meclisin genel kurulunda yeni başsavcının seçimi gündeme gelecek.
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