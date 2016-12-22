Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinde İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit düşenler için açılan taziye defterini TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç da imzaladı.

Diplomatik temsilciler ve Trük siyasi parti liderlerinin imzaladığı taziye defteri için üzüntülerini dile getirmek maksadıyla Saraç’ın yanı sıra TMBH Gostivar Şube Başkanı Deniz Rizvançe de yer aldı.