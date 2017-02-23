



Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi Milletvekili Hasan Basri Kurt, bu hafta içerisinde Kosova ve Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Bölgedeki Osmanlı eserlerini ziyaret eden Milletvekili Kurt, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk çarşısını gezerek esnafla sohbet etti. Kurt daha sonra Üsküp Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret etti. Bu ziyaretinde Milletvekili Kurt, Enstitü Müdür Vekili Fuat Korkmaz ve Türkoloji öğretim üyeleriyle bir araya geldi.



Sosyal medya üzerinden ise Mileltvekili Kurt bu ziyareti hakkında, "Üsküp Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek, yüzyıllar boyu birlikte yaşadığımız topraklarda bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaptığımız yatırımları, kurduğumuz gönül bağlarını yerinde görme fırsatı bulduk." sözlerini paylaştı.