Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarı çerçevesinde düşük hava sıcaklığı nedeniyle hamile ve 60 yaş üzerindeki kronik hastalar bugün de işyerlerinden izinli olmaları gerekiyor. Açık havada çalışanların da çalışma saatlerinde düzenleme yapılması öngörüldü.
Sağlık uzmanları ise vatandaşların gerekli olmadığı taktirde dışarı çıkmamaları, gün boyunca da vücudu sıcak tutacak sıcak içecek ve besin tüketmelerini önerdi.
Sağlık Uzmanları: Sıcak İçecek ve Besin...
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