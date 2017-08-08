Son birkaç gündür bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Makedonya’da, Sağlık Bakanlığından vatandaşlara uyarı geldi.

Sıcaklıkların “Turuncu” safhada olacağının açıklanmasının ardından bakanlık, özellikle 11:00-17:00 saatleri arasında gerekmediği müddetçe dışarı çıkılmaması uyarısını yaptı.

Bakanlık, 60 yaş üzeri çalışanlar ve hamile kadınlara işverenler tarafından izin verilmesi çağrısında bulundu.

Açık renk ve hafif giysiler giyilmesi, güneş gözlüğü ve şapka takılması, ağır yiyeceklerden kaçınılması ve bol bol sıvı tüketilmesi de diğer tavsiyeler arasında yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, iş güvenliği ve sağlığı müfettişlerinin 4-6 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları denetlemelerde 84 işverene iş durdurma cezası verildiğini açıkladı. İşverenlerin, sıcak hava dalgasına rağmen işçileri 11:00-17:00 saatleri arasında doğrudan güneşin altında çalıştırdığı kaydedildi.

Bugün sıcaklıkların ülke genelinde sıcak bir hava bekleniyor. Öğleden sonra ise bulutların artması ve kısa süreli bir yağmur ihtimali bulunuyor.

Başkent Üsküp’te en yüksek sıcaklık 38 dereceye kadar çıkacak. Sıcak hava dalgasının Cuma gününe kadar etkili olması, hafta sonu ise yağışların gelmesi bekleniyor.