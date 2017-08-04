Sağlık Bakanlığı, bugün ve hafta sonu Makedonya genelinde 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar yüzünden bir dizi tavsiyelerde bulundu.

60 yaş üzeri çalışanlar ve hamile kadınlara işverenler tarafından izin verilmesi çağrısında bulunan bakanlık, özellikle 11:00-17:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması uyarısını yaptı. Bu saatlerde spor faaliyetleri yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Açık renk ve hafif giysiler giyilmesi, güneş gözlüğü ve şapka takılması, ağır yiyeceklerden kaçınılması ve bol bol sıvı tüketilmesi de diğer tavsiyeler arasında yer alıyor.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Kızılhaç, hafta sonu evsizlere barınak imkanı sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Bugün Makedonya’da hava sıcaklıkları 41 dereceyi görecek. Cumartesi ve Pazar günleri 42 dereceyi aşacak. Sıcaklar sonraki günlerde de etkili olacak ancak meteoroloji idaresinin verilerine göre birkaç derece düşecek.