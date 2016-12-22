Üsküp birinci Asliye Mahkemesi'nde SDSM Lideri Zoran Zaev'in sanık olduğu "Rüşvet" davası yine ertelendi. Ana muhalefet liderinin yoğunluğu nedeniyle yapılamayan duruşma 23 Ocak tarihine ertelendi.
Duruşmanın başında Zaev'in avukatları, olayı yürüten Savcı Vladimir Miloşevski'nin değiştirilmesini istedi. Fakat avukatların bu isteği kabul edilmedi.
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