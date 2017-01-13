Aynı duyuruda dün akşam trafiğe kapanan Valandova-Furka-Doyran yolunun da açıldığı ifade edildi.
Ülke genelinde diğer yollarda da trafik kış şartlarında sürüyor. AMSM, sürücülerin dikkatli olmalarını uyardı.
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