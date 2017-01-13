Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) tarafından yapılan duyuruda Resne-Manastır karayolunda Bayır bölgesinde yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi.

Aynı duyuruda dün akşam trafiğe kapanan Valandova-Furka-Doyran yolunun da açıldığı ifade edildi.

Ülke genelinde diğer yollarda da trafik kış şartlarında sürüyor. AMSM, sürücülerin dikkatli olmalarını uyardı.