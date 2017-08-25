



Ramstore Makedonya, yeni formatı olan “Ramstore Express”in son bir ay içerisinde ikinci ve toplamda beşinci mağazasını bugün Ohri şehrinde açtı. Ramstore, geleneksel olarak kurdeleyi müşterilerle birlikte kesti.

Mağaza, 195 metrekare satış alanı, 46 m2 depo alanı ile, ve toplam 13 çalışanıyla iki kasa ile hizmet vermeye başladı. Bu mağaza ile beraber Ramstore, ülke çapında toplam 22 mağazaya ulaştı.





Ramstore Makedonya’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Express marketler, daha küçük alanda, alışverişi daha hızlı hale getirmek amacını taşıyor. Markette, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan farklı markalara ait 3 bin 500 ürün bulunurken, market dahilinde taze meyve ve sebze’nin yanı sıra paketli et ürünleri ve mağazada pişirilen unlu mamuller de satılmaktadır.





Ramstore Express, kalitesi,çeşitliliği ve yüksek ürün portföyü ile önümüzdeki dönemde Makedonya nın diğer şehirlerinde de açılmaya devam ederek büyümesini sürdürecektir. Müşterilerimizin yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

“Ramstore Express” tüketicilere zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra birçok kampanya ve promosyondan da faydalanmalarını sağlayacak.





Mağazanın açılışı vesilesiyle müşteriler 11 gün boyunca çoksayıda cazip kampanyalardan faydalanabilecek.



Mağaza,Ohri şehrindeki Yane Sandanski caddesi no.98 üzerinde bulunuyor.