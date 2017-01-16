PTT ile Makedonya Postanesi arasında geçtiğimiz yılın Ekim ayında imzalanan işbirliği protokolü ilk meyvelerini vermeye başladı.

PTT Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Candan Şenyüz önderliğindeki heyet, bugün Üsküp’te Makedonya Postanesi Genel Müdürü Faadis Recepi’yle görüşerek iki ülke arasındaki e-ticaretin başlatılmasını masaya yatırdı.

Makedonya Postanesi Genel Müdürü Recepi, kurum olarak e-ticarete geçmeye hazır olduklarını ve bundan hem kendilerinin hem Makedonya halkının fayda göreceğini belirtti.



Türkiye’den gelen heyet gün içerisinde Makedonya Postanesinin çeşitli birimlerini ve çalışma şeklini yakından görme fırsatı buldu.

İki ülkenin postaneleri arasında, Genel Müdürler Faadis Recepi ve Kenan Bozgeyik tarafından imzalanan işbirliği anlaşması, e-ticaretin yanı sıra hizmet kalitesinin arttırılması, bilgi alışverişinin sağlanması ve ortak proje gruplarının oluşturulmasını da içeriyor.