Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Üsküp’teki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Müdür Vekili Fuat Korkmaz ve enstitü çalışanlarının yanı sıra Türkoloji projesi kapsamında Makedonya’da görev alan Türkiyeli öğretim üyeleri ve THY Makedonya Genel Müdürü İlker Baydar da Ortaylı’ya eşlik etti.



Ortaylı, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kurslarını da ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.