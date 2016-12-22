Konferans vermek maksadıyla Makedonya’da bulunan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la görüştü.

Dün Cumhurbaşkanlığı köşkünde samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı İvanov ve Ortaylı sohbet etme fırsatı buldu.

Bu şekilde Cumhurbaşkanının akademisyen olarak çalıştığı yıllarda kurulan dostlukları pekiştirildi. Ortaylı, Cumhurbaşkanı İvanov’u “Tarihi iyi bilen ve Türkiye dostu bir Cumhurbaşkanı” olarak nitelendirirken, Makedoncaya çevrilen kitaplarını da imzalayarak hediye etti.

Prof. Dr. Ortaylı, bugün de Ulusal Tarih Enstitüsünün kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesinde konferans verdi.