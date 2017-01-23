SDSM lideri Zoran Zaev’ın rüşvet almakla suçlandığı “Potkup davasının yeni duruşması bugün yapılacak.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde görülecek davanın bir önceki duruşmasında, Zaev’in avukatları savcı Vladimir Miloşevski’nin davadan alınmasını istemişti. Buna gerekçe olarak ise Miloşevski hakkında Özel Yetkili Savcılığın “Potkup” davasında montaj yüzünden soruşturma yürütmesini göstermişti.

Başsavcılık bu talebi redderken, Özel Yetkili Savcılık SDSM liderine yönelik montajla ilgili bir soruşturma başlattığını ancak söz konusu savcı hakkında ise soruşturma yürütmediğini açıklamıştı.

Zaev, hazırlanan iddianameye göre Ustrumca Belediye başkanı olarak devlet arsasının özelleştirilmesi ve inşaat izni verilmesi için bir işadamından 163 bin 924 avro rüşvet istedi.

İddianamede, Zaev’in devlet arsasının metrekare başına iki avrodan işadamına vermek istediği, söz konusu miktarının yarısının Zaev’e diğer yarısının ise şehirde kilise inşaatına ayırdığı yer alıyor.