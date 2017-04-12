Seçimlerin ardından hükümet müzakerelerinin başlamasıyla meydana gelen platform krizi sokağa da taşındı.
"Ortak Makedonya İçin" Sivil toplum inisiyatifi tarafından başlatılan protestolarda platformun reddedilmesi isteniyor.
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