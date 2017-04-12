Arnavut siyasi partilerin platformuna karşı yapılan protestolar bu hafta da devam ediyor. Dün akşam başta Üsküp olmak üzer bir çok şehirde düzenlenen protestoların 44.'sü yapıldı.

Seçimlerin ardından hükümet müzakerelerinin başlamasıyla meydana gelen platform krizi sokağa da taşındı.

"Ortak Makedonya İçin" Sivil toplum inisiyatifi tarafından başlatılan protestolarda platformun reddedilmesi isteniyor.