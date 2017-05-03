Makedonya'nın Türk Belediyesi Plasnica Belediye Başkanı İsmail Yaoski, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'yı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen görüşmede Yaoski, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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