Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM), Pirlepe-Manastır-Resne karayolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını, araçların Manastır şehir içine doğru yönlendirildiğini bildirdi.
Makedonya'nın diğer mbölgelerinde ise kara ulaşımı kış şartlarında ıslak ve buzlu yollarda devam ediyor.
Staraja ve Pletvar bölgesinde ise meydana gelen sis nendeiyle görü mesafesinin 70 ile 150 metre arasında olduğu ifade edildi.
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