Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM), bugün yol durumu ile ilgili yaptığı açıklamada Pirlepe-Manastır-Resne yolunun halen Manastır çevreyolunda toprak kayması nedeniyle kapalı olduğu bildirdi.
Bu istikameti kullanan sürücüler ise Manastır'a şehir içine yönlendiriliyor.
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