Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM), bugün yol durumu ile ilgili yaptığı açıklamada Pirlepe-Manastır-Resne yolunun halen Manastır çevreyolunda toprak kayması nedeniyle kapalı olduğu bildirdi.

Bu istikameti kullanan sürücüler ise Manastır'a şehir içine yönlendiriliyor.