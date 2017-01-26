Osmanlı’nın Balkanlardaki en nadide eserlerinden biri olan ve 2001 yılında kundaklanan Pirlepe Merkez Camii, yeniden uygunsuz hareketlere sahne oluyor.

Bir okurumuzun gönderdiği fotoğraflarda, caminin duvarlarında ateş yakıp içki içildiği ve bu şekilde de camiye zarar verildiği görülüyor.

Geçmişten bu yana umumi tuvalet olarak kullanılan kutsal mekanda, tinerci ve alkolikler de toplanıyor.

2001 yılında Makedonya’daki iç çatışma sırasında yakılan cami, o günden bu yana yenilenmeyi bekliyor. Yöre halkının belediyeye yaptığı başvurular ise reddediliyor.

1475 yılında Hacı Hüseyin tarafından inşa edilen cami, Avrupa’nın en eski iki şerefeli camilerinden biri olarak biliniyordu.

