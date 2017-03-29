Мakedonya Pazarcılar Odası, Bit Pazar başta olmak üzer Yeşil Pazar ve Bunyakovec pazarında kapsamlı bir altyapı iyileştirme çalışması yapılmasını istedi.

Oda Başkanı Ekrem Dolek, bu pazarların kapalı olması gerektiğini söylerken, su ve elektrik tesisatının yenilenmesi, otopark ve benzeri iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Üsküp’teki pazarların hiçbirinin asgari teknik altyapıya sahip olmadığını belirten Dolek, “Bit Pazar’daki yenileme çalışmalarının bir an önce başlamasını bekliyoruz. Bu proje hakkında daha 2010 yılında anlaşma sağlanmıştı. Bu girişimimize göre önce Bit Pazar yenilenecek, ardından Yeşil Pazar ve Bunyakovec pazarında yenilemeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

Makedonya’da 25 bin kayıtlı pazarcının olduğunu belirten Dolek, “Ancak diğer yandan 50 bin kişi seyyar tezgah açıp satış yapıyor. Hatta bunların bazıları belediye binasının önünde bile satış yapıyor. Yasal pazarcılar müfettişlerle karşı karşıya kalıp, vergisini, tezgah kirasını ödüyor” dedi.

Dolek, bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasının mecburiyet olduğunu söylerken, aksi takdirde protestolara başlayacaklarını sözlerine ekledi.