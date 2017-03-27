Fransa'da yaşayan Makedonya vatandaşları 'Bağımsız ve Çok Kültürlü Makedonya' adı altında başkent Paris'in merkezinde toplandı.
Makedonya bayraklarıyla şehir merkezinde yürüyüş yapan grup, bazı AB ülkelerinin ve Avrupalı diplomatların ülkenin iç işlerine karışmasına tepki gösterirken, Arnavut partilerin platformunu da karşı çıktı.
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