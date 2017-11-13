Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak. Güneydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Üsküp’te parçalı bulutlu havayla birlikte öğleden sonra hafif yağmur yağışı tahmin ediliyor. Başkentte en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak.

Meteorologlar, yağmur yağışlarının hava sıcaklıklarındaki düşüşle Çarşamba ve Perşembe günü şiddetini arttıracağı uyarısında bulundu. Bu günlerde yağmur yağışları dağlık kesimlere kara dönüşecek.