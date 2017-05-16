Meteoroloji İdaresinin verilerine göre Makedonya’da bugün parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak.

Yağışların özellikle ülkenin Güneydoğu kesiminde sağanak şeklinde olması ve metrekare başına 30 litre yağış alması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının 21 ile 26 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Üsküp’te de benzer bir hava beklenirken yağışların şiddetini öğleden sonra daha fazla arttırması bekleniyor. Başkentteki en yüksek sıcaklık 26 dereceyi görecek.

Meteorologlar, havanın yarın da parçalı bulutlu ve yağışlı olmasını beklerken, Perşembe ve Cuma günlerin hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşli ve az bulutlu bir hava tahmin ediyor.