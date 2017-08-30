Makedonya genelinde bugün parçalı bulutlu ve serin bir havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji İdaresinin verilerine göre en yüksek sıcaklıklar 23 ila 30 derece arasında değişecek. Üsküp’te az bulutlu bir havayla birlikte sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak.
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor. Buna rağmen sabah saatlerinde sıcaklıklar 5 ile 15 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü en yüksek sıcaklıklar 33, Cuma 35, Cumartesi ise 36 dereye kadar çıkacak. Bu günlerde hava az bulutlu ve güneşli olacak.
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