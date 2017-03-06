Bazı şahıslar vardır ki her ne kadar farklı mevkilerde bulunsalar dahi, hiçbir katkısı olmadığı için toplum zamanla siler atar, hatırlanmaz bile. Onlar da hatırlanmak için en iyi bildikleri iş küfüre, ulaşamadıkları kişi ve kurumlara hakaret ederek kendilerini gündemde tutmaya çalışırlar.

Bu tür zevatlara Yeni Balkan ailesi olarak yer vermemeye cevap vermemeye özen gösterdik. Her ne kadar hak etmese de, eski köşe yazarımızdır deyip Yeni Balkan gazetesine ve Genel Yayın yönetmenine asılsız suçlamalar ve çirkin hakaretlerde bulunan Maksud Ali’ye cevap vermeyi uygun gördük.

Öncelikle, kendisinin hakkımızda tırnak içindeki “paralel” yakıştırmasını açıklığa kavuşturalım. Bizim paralel ile hiçbir işimiz olmadı, ama madem ki illa “paralel” diyorsun, kendinle ilgili geçmişteki karmaşık işbirliklerini ve bugün Türkiyeli damadın ile ilgili kulaktan kulağa dolaşan fısıltılar ile ilgili kamuoyunu aydınlatırsan seviniriz sayın Ali. Yok, dersen ki bizler araştırmacı gazeteci olarak objektif bir şekilde haber yapalım, onu da yaparız sorun değil.

Sayın Ali, bizlerin kıblesi belli, senin kıblen belli değildi hatırladığımız kadarıyla. http://www.yenibalkan.com/siyaset/bizim-kiblemiz-ab-h3789.html. Bu yüzden de musalla taşında dünyadaki amellerimiz için Allah’a çok şükür verecek cevabımız tabi ki vardır.

Yaptıklarımızın hesabını tabi ki size verecek değiliz. Siz ki, kendi dilinizle işinize gelince Yeni Balkan’ı kişi ve kuruluşları göklere çıkarırsınız, gelmeyince tükürmeye başlıyorsunuz.



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Kendisi, MRT'de görev yapan gazetecilerin durumunu anlatıyor.

Yeni Balkan'ın çalışmalarını da.

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Kendinizce herkese hakaret edip, en doğruyu siz bilirsiniz; ardından herkesin sizi alkışlamak zorunda olduğunu düşünüyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere sizlere değer vererek gazetemizde köşe vermiştik, hem de eski bir Bakan Yardımcısı (ya da kendi deyiminizle “portircilik-kapıcılık” döneminizden sonra - eski partilerinizden birindeki arkadaşlarınız bu ne anlama geldiğini bilir) iken muhalefete geçtiğinizde. Yakın çevrenizden dışlandığınızda tecrübelerinizi, bilginizi, görgünüzü okuyucularımızla paylaşmak üzere yer verdik, ta ki siz eleştiri yerine hakareti, görüş yerine kişisel kininizi ortaya koyana kadar.

Yine hatırlatıyoruz ki objektiflik adına TDP Genel Başkan adayı olduğunuzda 2008 yılında tam sayfa söyleşi ile yer vermiştik sizlere, dönemin başkanı bu nedenle bizlere açıklama vermemişti.







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Bizler objektif gazetecilik adına TDP'nin İştip'te düzenlenen VII. Kurultayına Genel Başkan Adayı olan Maksut Ali'yle röportaj yapmıştık. Kendileri bu kurultayda yıllar yılı TDP'nin eski yöneticisi, eski bir bakan yardmcısı olarak 250 TDP delegesinden ancak 38'inin oyunu alabilmişti. Bu kurultay aslında Ali'nin Türk milletine yapmış olduğu hakaretler (Gostivarlılar şudur, Radovişliler budur...) ve bakan olarak yapmadıkların net bir yansımasıydı.

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Bugün küfür ettiğiniz partiler, siyasiler, ilahiyatçılar, dernekler ve daha sayamadığımız birçok kişi ile kuruma bir dönem dizdiğiniz methiyeleri görmek için arşivimizi açmamız yeterli. Herkesi suçladığınız bugünlerde bari bir kez olsun kendinize “Acaba ben hiç hata yapmadım mı?” diye sorabilirsiniz. Etrafınızda üç beş kişi kaldığı düşünülürse cevabı bulmak zor değil.

Biz yayın kuruluşu olarak her zaman eleştiri ve tekliflere açık olduğumuzu bir daha ifade eder, fakat her türlü asılsız iddia ve hakarete karşı çıkacağımızı da belirtmek isteriz.

Not: Sayın Ali’nin Türklere karşı kin ve nefret dolu yazılarına yer verenlere nasihatimizdir, dün bizleri övdüğü gibi yarın sizi de küfrederse önemsemeyin, bu davranışı artık adet edinmiştir.



Mürteza Sulooca

Yeni Balkan Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni