Özel Yetkili Savcılık, bugün kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamayla Yargıtay Başkanı Yovo Vangelovski’nin görevden alınması için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Buna gerekçe olarak ise Yargıtay Başkanının, görevde bulunduğu süre içerisinde kendilerine ulaştırılan ses kayıtlarında yer alması olarak gösterildi.

Açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin talepleri doğrultusunda adil yargılanma için tarafsızlık ilkesi asli güvencelerden biridir. Bu yüzden tarafsızlık hakkındaki en küçük şüphe dahi ortadan kaldırılmalıdır” denildi.