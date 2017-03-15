Özel Yetkili Savcılık, üçüncü kez 6 aylık çalışma raporunu bugün kamuoyuna sunacak.

Raporun Makedonya Meclisine sunulması gerekiyor ancak meclis halen çalışmaya başlamadığı için Özel Yetkili Savcılığın sitesine eklenecek. Meclisin kurucu oturumu tamamlandıktan sonra raporun gündeme alınması bekleniyor. Rapor, Savcılar Konseyine de teslim edecek.

Özel Yetkili Savcılığın 15 Eylül ile 14 Mart tarihleri arasındaki çalışmalar raporda yer alacak.