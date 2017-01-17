Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde gerçekleşen duruşma devam ediyor.
Özel Yetkili Savcılığın delilleri kullanabilme izni sağlanması için mahkeme daha önceki duruşmaları ertelemişti.
Özel Yetkili Savcılığın soruşturması kapsamında Goran Grueyevski, 6 şüpheli ile birlikte Güvenlik ve İstihbarat İdaresi'ne ait iletişim takip cihazlarını imha edip devlet bütçesini zarara uğratmakla suçlanıyor.
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