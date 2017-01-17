Güvenlik ve İstihbarat İdaresi'ne bağlı Beşinci İdare olarak adlandırılan birimin eski amiri Goran Gruyevski, Özel Yetkili Savcılığın başlattığı "Tvrdina" (Kale) soruşturması kapsamında yine hakim karşısına çıkıyor.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde gerçekleşen duruşma devam ediyor.

Özel Yetkili Savcılığın delilleri kullanabilme izni sağlanması için mahkeme daha önceki duruşmaları ertelemişti.



Özel Yetkili Savcılığın soruşturması kapsamında Goran Grueyevski, 6 şüpheli ile birlikte Güvenlik ve İstihbarat İdaresi'ne ait iletişim takip cihazlarını imha edip devlet bütçesini zarara uğratmakla suçlanıyor.