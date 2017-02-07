



Üsküp şehir Belediyesi, hava kirliliğinin yüksek olduğu bu dönemde otomobilleri bırakıp yerine ücretsiz toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Üsküp Belediye Başkanı Koce Trayanovski bug sabah işe otobüsle gitti. Trayanovksi, ayrıca tüm Şehir Belediye çalışanlarının da ise otobüsle gelmeleri talimatını vermiş.

Üsküp Şehir Belediyesi, hava kirliliğine karşı önlem amacıyla dün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklamıştı.