Dün gece ateş yakarak bayramlarını kutlayan Ortodoks vatandaşlar bugün ise kiliseye gidiyor. Kiliselerde Dini törenlere katılan vatandaşlara Noel dalları, rakı ve ekmek dağıtılıyor.
Aynı zamanda Ortodoks çocuklar da kapı kapı dolaşıp şarkı söyleyerek vatandaşlarını bayramını kutluyor.
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