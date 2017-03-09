



Makedonya'da seçim sonrası hükümet kurma şartı olarak Arnavut partiler tarafından ortaya atılan platforma karşı "Ortak Makedonya İçin" sivil toplum inisiyatifi tarafından başlatılan protesto 11. gününe ulaştı.

Protestolar bu akşam da başta başkent Üsküp olmak üzere Ohri, Manastır, Pirlepe, İştip, Ustrumca gibi 20'nin üzerinde şehirde de yapıldı.

Üsküp'te kalabalık başbakanlık binasının önünde toplandı. Yürüyüşe başlayan kalabalık daha sonra Üsküp'ün merkezindeki Cumhurbaşkanlığı vatandaşlık ofisine geçti. Oradan da Meclis binası önünde toplandı.

Yapılan konuşmalarda "Ortak Makedonya İçin" inisiyatifinin istekleri yinelendi. Meclis binası önünde kalabalığa Manastır "Mustafa Kemal Atatürk" Makedon-Türk Dostluk Derneği Başkanı Şenol Memiş hitap etti.

'Makedonya çok etnikli ve hepimizin ortak ülkesidir'

"Ortak Makedonya İçin" sivil toplum inisiyatifine destek veren Memiş konuşmasında, "Buraya Manastır'dan gelerek ülkeyi iki uluslu yapmak isteyenlere dur demek için geldik. Makedonya çok etnikli ve hepimizin ortak ülkesidir. Biz Türkler gibi diğer etnik toplulukların da tüm haklara sahip olduklarını söyleyebilirim. Bizim Mecliste, hükümette, belediyelerde temsilcilerimiz var. Medya ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Ayrıca bunlara tüm etnik topluluklar sahip." ifadelerini kullandı.



Memiş, konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya'nın dostu olduğunu herkes biliyor. Cumhurbaşkanı İvanov'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndermesini selamlıyor, Makedonya'nın bu konuda Türkiye'den destek alacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Şenol Memiş, "Arnavut kardeşlerimiz aslında iki dilli banknot yerine daha fazla işyerleri, daha iyi sağlık, daha iyi eğitim gibi konular istiyor. İki dilli banknot hiç kimsenin yararına olmaz." dedi.