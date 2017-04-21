





“Ortak Makedonya İçin” inisiyatifinin düzenlediği protestolarda bugün öncelikli taleplerinin halkın “Arnavut platformunu” reddedeceği erken genel seçimler olduğu açıklandı.

Mevcut siyasi krizden çıkış için halkın “erken seçim” çözümü sunduğu kaydedilirken, eylem planının oluşturulduğu ve önümüzdeki hafta devam edecek olan protestolarda bu talebin yerine getirilmesi için kurumlara çağrı yapılacağı belirtildi.



“Ortak Makedonya İçin” inisiyatifinin düzenlediği protestolar 54 gündür devam ederken, Arnavut partilerinin taleplerini protesto etmek amacıyla başlamıştı.