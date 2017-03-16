



Arnavut siyasi partilerin hazırladığı ortak platformuna karşı 'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi organizasyonunda 16 gün önce başlatılan protestolar dün akşam da başta Üsküp olmak üzere bir çok şehirde gerçekleşti.

Organizatörler isteklerini tekrarlayarak ortak bir Makedonya inşa edilmesinden yana olduklarını ve 'Tiran' olarak adlandırdıkları platforma, iki dilliliğe ve federalleşmeye karşı olduklarını dile getiriyor.

'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi, istekleri yerine getirilinceye kadar protestoya devam etmekte kararlı.