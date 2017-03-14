



Arnavut partilerin hazırladıkları platforma karşı 'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi organizasyonunda başlatılan protestolar 15 gündür devam ediyor.

Protestolar dün akşam da başta başkent Üsküp olmak üzere Makedonya genelinde 30 şehir ve kasabada da düzenlendi.

Dün akşam başkent Üsküp'te gerçekleşen protestoda kalabalığın yüzlerindeki maskeler ise dikkat çekti. Maskelerle protestocular SDSM Lideri Zoran Zaev'e tepki göstermek için taktıklarını ifade etti. Protestocular Zaev'in maske takarak Arnavut partilerin platformunu geçirmek istediğini düşünüyor.

Organizatörler protestolar devam edeceklerini duyurdu.