



Arnavut partilerin oluşturduğu platforma karşı 'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi organizasyonunda başlatılan protestolar bir ayını doldurdu. Dün akşam 31. kez düzenlenen protesto yine başbakanlık binası önünde toplandı.

Kalabalık, Üsküp merkezindeki Cumhurbaşkanlığı vatandaşlık ofisine yürüdü. Oradan da Meclis binasına doğru yürüdü. Meclis binasında toplanan kalabalık burada isteklerini yineledi.

Protestocular, Makedonya'nın bütünlüğünü zedeleyeceğini düşündüğü Arnavut partilerin oluşturduğu platformun tamamen reddedilmesini istiyor.