“Arnavut Platformu”na karşı dün 51. kez protesto düzenleyen “Ortak Makedonya İçin” girişimi, Cuma günü son derece net bir plan ve mesajlar verileceğini açıkladı.

Dün gerçekleştirilen protestoda sarı ve kırmızı renklerde karton kalkanlar taşıyan protestocular, “Halk devletin koruyucudur” imasında bulundu.



Bir kez daha platformun reddedilmesinin isteyen göstericiler, Cumhurbaşkanı İvanov’a teşekkürlerini sundu.

Üsküp’ün yanı sıra diğer şehirlerde de vatandaşlar sokaklara çıktı. Organizatörler protestoların devam edeceği bilgisini verdi.