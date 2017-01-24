



Ülkede bazı doktorlar ikinci dönemin başlamasıyla grip salgının yeniden yayınlanabileceği doğrultusunda uyarılarda bulunuyor.

Öğrencilerin okullarda kapalı alanlarda uzun süre bir arada zaman geçirmesi, grip salgının ve diğer virüslerin daha hızlı ve kolayca yayılmasına neden olabileceğini düşünen doktorlar, grip salgının iyice temizlenmesi için kış tatilinin en az bir hafta daha uzatılması gerektiğini de vurguluyor.

Bazı doktorlar ise grip nedeniyle tedavi olanların sayısının azaldığını, vatandaşların sadece virüse karşı korunma konusunda önerilere dikkat etmelerini belirtiyor.