Soğuk hava dalgasının etkisiyle günlerde ülke genelinde -20’lere kadar düşen sıcaklıkların, önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Bugün parçalı bulutlu bir hava tahmininde bulunan meteorologlar, Kuzeybatı ve Batı kesimlerinde öğlende sonra yağmur, daha yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekliyor.

Sabah saatlerinde -15 ile -6 derece arasında değişen sıcaklıkların, gün içerisinde -2 ile 6 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Üsküp’te en düşük hava sıcaklığı -12 olarak ölçülürken, gün içerisinde 2 dereceye kadar çıkacak.

Yarın çeşitli bölgelerde yağmur beklentisi içinde lan meteorologlar, hava sıcaklıkların 1 ile7 derece arasında değişeceğini tahmin ediyor. Pazar günü havalar biraz soğuyarak en yüksek sıcaklıklar -5 ile 2 derece arasında değişecek.

Pazartesi ve Salı günü ise kar ve yağmur yağışı beklentisi bulunuyor.