Sabahın erken saatlerinde Ohri'de 26 yaşında bir genç geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aracıyla ağaca çarpan genç, olay yerinde can verdi.
Sabah 6 sularında gerçekleşen kazada polis incelemelerini sürdürüp, kaza nedenini araştırıyor.
Ohrili Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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