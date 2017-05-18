Hayatını öğrencileri ve eğitime adayan Ohrili emekli öğretmen Abdi Müedin, hayatını kaybetti.

1935 Ohri doğumlu olan öğretmen Abdi Müedin, kariyer hayatına öğretmenlikle başladı. Adeta kendini eğitime, öğrencilerine adayan Abdi Müedin, ilk öğretmenlik görevine 1956 yılında Kocacık köyünde başladı. 1960 yılına kadar Kocacık köyünde öğretmenlik yaparken, 1960-1964 yılları arasında Resne’de dört yıllık eğitim verdi. 1964-1984 yılları arasında, 20 yıla yakın Struga’da da öğretmenlik yapan Abdi Müedin, 1984-1991 yılları arasında Ohri’deki öğretmenlik görevinin ardından emekli oldu.

15 Mayıs 2017 tarihinde vefat eden emekli öğretmen Abdi Müedin, geriye birçok yerde yetiştirmiş öğrenci ve sevdiklerini bıraktı.

Yeni Balkan Gazetesi olarak, yaşamının büyük çoğunluğunu böyle kutsal bir mesleğe adayan merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.