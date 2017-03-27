Makedonya’daki Osmanlı eserleri arasında önemli bir yere sahip olan Ohri’deki Ali Paşa camiinde restorasyon çalışmalarının kısa bir sürede başlayıp, minaresine kavuşacak.

Geçtiğimiz günlerde Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı Suar Faruk Giray ile Ohri Müzesi Müdürü Tanya Paskal Buntaşeska arasında imzalanan anlaşmayla, restorasyon işlemleri resmileşti.

İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, vakıfların işbirliğinde bu projenin hayata geçirilmesinin, bu bölgedeki İslami kültür ve manevi değerlerine yönelik yaptıkları çalışmaların bir tanesi olduğunu söyledi.



Minare inşaatıyla Ohri’deki Müslümanların hayalinin gerçekleşeceğini kaydeden Ohri Müftüsü Samet Aydari, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ohri çarşısında bulunan ve 1573 yılında Süleyman Paşa tarafından inşa edilen cami, tam olarak bilinmese de büyü bir ihtimalle 20. yüzyılın başlarında minarelerini kaybetti. Cami, günümüze kadar ibadete açık kaldı.