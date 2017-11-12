Makedonya’daki Türk yatırımcılar değişik şehirlerde yatırım imkanlarını değerlendiriyor. Son olarak Ohri’de Türk yatırımcılar “Ambrosia” isimli restoran ve plajın açılışını duyurdu.
11 Kasım’da saat 22.00 itibariyle yapılacak olan özel açılışta, Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinden Gizem Çınar ve oyuncu Emre Kızılırmak sahne alacak.
Açılışa Türkiye’den ünlü yönetmenler ve gazetecilerin de katılması bekleniyor.
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