Ohri’deki VMRO-DPMNE üyeleri bugün İçişleri Sektörü binası önünde protesto düzenledi.
Özel Yetkili Savcılığın, aralarında Ohri’den onlarca parti üyesinin yer aldığı kişileri 2014 seçimlerinde VMRO-DPMNE’ye yaptığı bağışlar için ifadeye çağırması nedeniyle düzenlenen protesto olaysız sona erdi.
Göstericiler, ellerinde “ÖYS Makedonya’ya Karşı”, “ÖYS, Zaev’in Uşağı” gibi dövizler taşıdı.
VMRO-DPMNE’nin Ohri şubesinden yaklaşık 200 kişinin geçtiğimiz hafta Özel Yetkili Savcılıktan ifadeye çağırıldıkları belirtilen mektuplar ulaştı.
Ohri’de Özel Yetkili Savcılık Protesto Edildi
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