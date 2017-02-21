Meteoroloji İdaresi, Ohri gölündeki su seviyesinin alt sınırın iki santim üzerinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar, Struga tarafındaki Kara Drim nehri çıkışında elektrik enerjisi için faydalanıldığı için göldeki su seviyesinin azaldığına dikkat çekiyor.

Aynı şekilde meteorologların ölçümlerine göre Şubat ayı su seviyesi ortalaması 123 santimetre olan Kara Drim nehrindeki su seviyesi 16 santime düştü. Ortlaması 16 santim olan Sateska nehri ise 2 santimetrelik su seviyesine sahip.

Vardar nehrinin Demir Kapı bölümünde, Pçinya nehrinin Katlanova bölümünde ve Kriva Palanka nehirlerinde de ortalamanın altında su seviyesi ölçüldü.

Vardar nehrinin Yegunovce, Treska’nın Makedonski Brod ve Beraglnitsa’nın İştip kesimlerinde ise su seviyesi ortlamanın üstünde çıktı.