Bugün, Makedonya’da 2001 yılında yaşanan iç karışıklığa son veren Ohri Çerçeve Anlaşmasının 16. yıldönümü.

Müzakerelerin Ohri’de yapılması ve 10 Ağustos’ta uzlaşma sağlanması vesilesiyle bu adı taşıyan anlaşma, 13 Ağustos tarihinde Üsküp’teki Cumhurbaşkanlığı malikanesinde dönemin Cumhurbaşkanı Boris Traykovski, eski Başbakan ve eski VMRO-DPMNE lideri Lyupço Gyorgievski, SDSM lideri Branko Tsrvenkovski, PDŞ lideri Arben Caferi ve PDP lideri İmer İmeri tarafından imzalanmıştı. AB ve ABD’nin garantörlüğünde imzalanan anlaşmanın metninin hazırlanmasında, yine AB ve ABD’den gelen birçok siyasetçi ve uzman katıldı.

Ohri Çerçeve Anlaşmasıyla, Makedonların dışındaki toplumlara daha çok hak tanınması ve demokratikleşme yolunda kendi dilleri, kültürleri, adetlerini rahatça koruyup geliştirebilmesi amaçlanmıştı.