Devlet İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin turizm rakamlarını açıkladı.

Buna göre yılın ilk ayındaki turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 43 bin 220 kişiye yükseldi. Geceleme sayısı da %11,7 oranında arttı ve 87 bin 894’e yükseldi.

25 bin 31 olan yabancı turist sayısına karşın, yerli turistlerin sayısı 18 bin 189’da kaldı. Yabancı turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,5 artış görüldü.

Ocak ayında en çok turist 3 bin 764’le Yunanistan’dan gelirken, Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 3 bin 380 olarak kayda geçti. 2017’nin ilk ayında Makedonya’ya gelen Türk turistlerin sayısı ise 2 bin 474 oldu. İstatistiklere göre Türk turistler Makedonya’da ortalama iki gün kaldı. Toplam geceleme sayısı 4 bin 991 olarak açıklandı.

43 bin 220 turistten 13 bin 489’unun tercihi başkent Üsküp oldu. 10 bin 798 kişi gölleri ziyaret ederken, dağlık bölgeler 8 bin 282 kişi tarafından gezildi.

Yerli turistler en çok dağlık bölgelere giderken, ikinci seçimleri göller etrafı oldu. 25 bin 31 yabancı turistten 11 bin 113’ünün ilk tercihi Üsküp oldu.

Yabancı turistler en çok 5 yıldızlı otelleri tercih ederken, yerli turistler daha çok ev kiralamayı seçti.