Cuma günü hayata gözlerini yuman Merkez Jupa eski Belediye Başkanı Nuzi Şahin, bugün Öğle namazına müteakip doğduğu yer Büyük Papradnik köy camiinde kılınan cenaze namazının adından aynı köyün mezarlıklarına defnedildi.

Merhum Nuzi Şahin'in cenazesine çok sayıda cemaat katıldı. Binin üzerinde cemaatin arasında ülke genelinde Merhumun sevenleri yer aldı. Katılanlar arasında Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim, TDP Milletvekili Yusuf Hasan, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Debre Müftüsü Ramazan Asa, Radyasyon Güveliği Müdürlüğü çalışanları, TDP yönetimi ve şube temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri ile ülke genelinden merhumun sevenleri katıldı.

