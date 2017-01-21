Merhum Nuzi Şahin'in cenazesine çok sayıda cemaat katıldı. Binin üzerinde cemaatin arasında ülke genelinde Merhumun sevenleri yer aldı. Katılanlar arasında Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim, TDP Milletvekili Yusuf Hasan, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Debre Müftüsü Ramazan Asa, Radyasyon Güveliği Müdürlüğü çalışanları, TDP yönetimi ve şube temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri ile ülke genelinden merhumun sevenleri katıldı.
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