İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, bugün Gazeteciler kulübünde Makedonya Gazeteciler Birliği Başkanı Naser Selmani’yle görüştü.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Nuhiu, A1 On haber portalının gazetecilerinin saldırıya uğramasıyla ilgili yapılan soruşturma hakkında bilgi verdi.
Nuhiu, bir şüphelinin yakalandığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığının soruşturmasının devam ettiğini kaydeden Nuhiu, bundan sonraki süreçte de gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılması için profesyonel bir şekilde çalışacaklarını sözlerine ekledi.
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